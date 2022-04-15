الإنشاد الديني يتألق بمقصد العائلة في الليلة السادسة لليالي رمضان بجنوب سيناء

وفقاً لإستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة أ.د. إيناس عبد الدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه، لتفعيل المشاركة المجتمعية الفعًالة وخاصة فى المناسبات الدينية، واصل فرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل، فعاليات الإحتفال بليالى رمضان الثقافية والفنية لليوم السادس على التوالى.

وواصل فرع ثقافة جنوب سيناء من مسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، فعاليات الاحتفال بالليلة السادسة لليالى رمضان الثقافية والفنية، بتقديم باقة من العروض المبهره لفرقة الشيخ العربى عبد الحميد للإنشاد الدينى، تضمنت الأناشيد الدينية والإبتهالات ومدح الرسول ( ص )، بالإضافة إلى عدد من الأغانى الوطنية منها "عظيمة يا مصر"، قدم فعاليات الليلة مدير الشئون الفنية بالفرع، بحضور مدير عام الثقافة برفقة، المحاسب فوزى همام مستشار المحافظ للمحليات والمشروعات التنموية، نائباً عن الوزير المحافظ العميد عماد فكرى نائب رئيس مدينة طور سيناء نائباً عن اللواء هانى بدوى رئيس مجلس ومدينة طور سيناء، وجمع من القيادات الثقافية والشعبية وأهالينا من مدينة طور سيناء.

في نفس السياق عقد قصر ثقافة طور سيناء، فعاليات اليوم الثانى لورشة أشغال المرأة بعنوان "غرز الإيتامين" تدريب هدير حسن، لتدريب المشاركات على غرز الإيتامين لإنتاج وحدات من المفارش مستوحاه من الفن السيناوى، بهدف تحقيق العدالة الثقافية وتمكين المرأة إقتصادياً، تلاها ختام فعاليات ورشة الفنون التشكيلية "رسم على الفخار وجدارية" تدريب الفنان محمد عبد الجواد مسئول الفنون التشكيلية بالقصر، لتصميم جدارية مستوحاه من الفن الإسلامى ومعبرة عن المفردات والعناصر الفنية لشهر رمضان، تلاها عقد ورشة مواهب بعنوان "اكتشف موهبتك فى الرسم" تدريب سناء محمد، للتدريب على رسم لوحات فنية معبرة عن شهر رمضان، بهدف ابراز موهبة الرسم وتنمية المهارات الفنية للمشاركين، ومن بيت ثقافة أبورديس عقدت محاضرة ثقافية بعنوان "الزكاة على من تجب" للشيخ أحمد يوسف واعظ بالأزهر الشريف، تحدث خلالها عن الشروط الأربع لزكاة المال، موضحا أن الزكاة تجب على مال كل مسلم سواءً كان ذكرًا أو أنثى، الكبار والصغار، العاقل والمجنون، في حال توفرت شروط الاستقرار في المال، وبلوغ النصاب المحدد في الشرع، وحال عليها الحول، تلاها من سانت كاترين تنفيذ ورشة مواهب بعنوان "يوم للرسم والتلوين" بهدف تشجيع النشء على رسم لوحات فنية معبرة عن المعالم السياحية بمصرنا الحبيبة باستخدام أدوات فنية بسيطة.

كما نفذ بيت ثقافة نويبع محاضرة ثقافية بعنوان "العشر الأواخر من رمضان" ألقاها الشيخ حلمى السباعى، تحدث خلالها عن أهم الأعمال التى يجب على المسلم الحرص عليها فى العشر الأواخر من رمضان، متطرق لعلامات ودلائل ليلة القدر وفضلها عند الله عز وجل، بينما اختتم بيت ثقافة فعاليات ورشة الفنون التشكيلية بعنوان "فانوس رمضان" تدريب الفنان التشكيلى حسام حسنى، لتدريب الأطفال دون ال 18 سنه على تصميم ورسم لوحات فنية لفانوس رمضان معبرا عن فرحة إستقبال شهر رمضان، باستخدام أدوات فنية بسيطة، بهدف تنمية المهارات الإبداعية للنشء.