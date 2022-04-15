بالمقادير والخطوات.. طريقة عمل الزلابية

تعد الزلابية من الحلويات السريعة التي يقبل الكثيرن على تناولها على مائدة رمضان يمكن تحضير عجينة الزلابية بسرعة بمكونات متوفرة من مطبخك إليك المقادير والخطوات

المقادير لتحضير عجينة الزلابية

500 جرام دقيق لجميع الأغراض

6 ملاعق كبيرة زيت سمن (مذاب)

200 جرام شوكولاتة داكنة

100 جرام حبوب شيكولاته

كيفية صنع عجينة الزلابية



1.ينخل الدقيق ويضاف الزيت في الدقيق ويخلط بالأصابع

2.أضيفي باقى المكونات وأخلطي العجين مرة أخرى واصنعي عجينة متجانسة ، غطيها بقطعة قماش مبللة واتركيها جانباً حتى تختمر.

3.بعد ان تختمر العجينة قسّمي العجينة إلى كرات صغيرة ولفّ كل كرة إلى فطائر قطرها 4 بوصات

5.ضعى الواحدة تلو الاخرى فى الزيت وبعد أن يصبح لونها ذهبي ضعي الشوكولاتة فوق الزلابية

6.كرري الأمر نفسه مع باقي العجينة وواستمري في قلي الزلابية على نار متوسطة وتزين بالشوكولاتة الداكنة المذابة.