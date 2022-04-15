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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت: مصر تعتمد الهند كمنشأ جديد لاستيراد القمح وروسيا تلوح بنشر النووي في بحر البلطيق

صدى البلد

إسرائيل تدخل حال تأهب قصوى في عيد الفصح
إضراب وحداد في رام الله ودعوات لنفير عام عند نقاط التماس
روسيا تعلن غرق السفينة الحربية موسكفا في البحر الأسود
أمريكا تدرس إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى أوكرانيا
الاستخبارات الأمريكية: لعبنا دورا حيويا في مواجهة أوكرانيا لروسيا
إيران تبدأ إنتاج أجزاء أجهزة الطرد المركزي بمنشأة نطنز النووية

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزير الزراعة المصري السيد القصير أعلن مصر اعتمدت الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، مشيرةً إلى أن وفدًا من الوزارة زار الهند في وقت سابق من هذا الشهر “للاطلاع على إجراءات الصحة النباتية وفحص الحبوب الهندية تمهيدا لاعتماد المنشأ الهندي لتصدير الأقماح إلى مصر”.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، دخلت في حالة تأهب خاصة وقصوى، استعداداً لـ"عيد الفصح" اليهودي، الذي بدأ ليل الخميس - الجمعة، حيث تعمل قوات كبيرة بقطاعات عملياتية في الضفة الغربية وعلى طول خط التماس معها، بينما سيتم اليوم، النظر في إمكانية فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية، التي سقط فيها خمسة قتلى خلال الساعات الماضية في الضفة.

وقالت الراي" إن القوى الوطنية والإسلامية في مدينتي رام الله والبيرة بفلسطين، أعلنت الحداد والإضراب الشامل، ودعت "للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت "الجريدة" إلى أن حركة فتح، استهجنت "المذبحة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومواصلة انتهاكاتها بحق مقدساته، خاصة المسجد الأقصى"، مؤكدة على أن "هذا الصمت يشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني كل يوم".

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في جنين

اعتماد الهند منشأ جديدًا لاستيراد القمح

دوليًا، ذكرت "القبس" أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن الطراد "موسكفا" غرق أثناء سحبه إلى الميناء متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة، مشيرةً إلى أن الطراد فقد ثباته عندما تم سحبه إلى ميناء المقصد بسبب الأضرار التي لحقت بهيكله، ليغرق إثرها في بحر هائج.

ونقلت "الجريدة" عن  ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، قوله إن بلاده قد تضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في بحر البلطيق، من أجل تعزيز دفاعاتها. كما هدد بإمكانية نشر أسلحة نووية بطريقة غير مباشرة، قائلا إنه لا داعي للحديث عن دول البلطيق "الخالية من الأسلحة النووية".

كما أضاف "لا يمكن أن يكون هناك حديث عن وضع دول خالية من الأسلحة النووية في بحر البلطيق، إذ يجب استعادة التوازن"، وفق قوله.

ونقلت "الوطن" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن كبار المسؤولين الأمريكيين بصدد اتخاذ قرار لإيفاد مسؤول رفيع إلى كييف في خطوة تستهدف إظهار الدعم لأوكرانيا، مضيفًا  "نحن نتخذ هذا القرار الآن".

وأفادت "الراي" بأن ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية أن الوكالة لعبت دورا حيويا في مواجهة أوكرانيا للقوات الروسية، قائلاً إن  لا دليل فعليا على رفع روسيا مستوى تأهب قواتها النووية، مبيناً أن وكالة الاستخبارات الأمريكية جمعت معلومات "مفصلة" عن العملية العسكرية الروسية ضد جارتها الغربية.

ولفتت "الوطن" إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت، أمس إنتاج أجزاء من أجهزة الطرد المركزي في ورشة جديدة بمنشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم بمحافظة أصفهان وسط البلاد، مشيرةً إلى أن أنشطة المراقبة الخاصة بالوكالة الدولية "لن تتغير في الموقع الجديد".

 

 

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