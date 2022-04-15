استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد شابًا فلسطينيًا من سكان كفر دان بمدينة جنين، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الخميس.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إن "الشاب عابد كان يعالج في مستشفى ابن سينا في جنين، وقد استشهد متأثرًا بإصابته".

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أمس الخميس، عن استشهاد المواطن فواز حمايل متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في بيتا، أول أمس الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت صباح الخميس، استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين.



وتصاعدت اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر أبريل 2022، تزامنا مع تكثيف المقاومة الفلسطينية لعملياتها لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

