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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا من محافظات الضفة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت أكثر من 13 مواطنا من محافظات الضفة الغربية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، عن استشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان المتواصل على محافظة جنين.

استشهاد فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في عسقلان

استشهاد فلسطيني وإصابة 11 آخرين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة

وحسب وكالة "معا" الفلسطينية، قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إنه تم استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة العدوان على جنين.

وأضافت الصحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الخميس بلدات اليامون وكفر دان في جنين، واندلعت مواجهات عنيفة، أدت لإصابة 6 مواطنين بالرصاص الحي ووصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة إلى خطيرة جداً قبل أن يتم الإعلان عن استشهاد 2 منهم.

وتشهد الضفة الغربية أجواءً من التوتر على خلفية تصعيد القوات  الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تزامنا مع عمليات وقعت داخل مدن إسرائيلية في أسبوع واحد.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، والتي تمثلت باقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، والجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة جنين.

وحذرت الرئاسة، من هذا التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سواء في المسجد الأقصى، أو اقتحام مدينة جنين، معتبرة ان مثل هذه الاستفزازات المتمثلة بمواصلة الاقتحامات وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني، وجرائم المستوطنين اليومية، ستجر المنطقة إلى مزيد من أجواء التوتر والتصعيد.

وحمّلت الرئاسة، حكومة الاحتلال، المسئولية كاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للجم إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها، كما طالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تدفع بالأوضاع نحو الانفجار.

إسرائيل الجيش الإسرائيلي الصحة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي الضفة الغربية

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