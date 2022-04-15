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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقوا عملات مشفرة بقيمة 620 مليون دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الخميس، أن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بكوريا الشمالية، يقفون وراء سرقة عملات مشفرة الشهر الماضي بقيمة 620 مليون دولار عبر استهداف مستخدمين للعبة الفيديو الشهيرة ”آكسي انفينيتي“.

وتعد هذه العملية من أكبر الاختراقات في عالم العملات المشفرة، ما أثار شكوكا كبيرة تتعلق بالأمان في هذه الصناعة التي انتشرت بفضل ترويج المشاهير لها ووعود بتحقيق ثروات سريعة، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وطالت عملية السرقة الشهر الماضي، صانعي لعبة ”آكسي أنفينيتي“ التي يمكن لمستخدميها كسب عملات مشفرة من خلال اللعب، وذلك بعد أسابيع فقط على قرصنة نحو 320 مليون دولار في هجوم مماثل.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان: ”من خلال تحقيقاتنا، تمكنا من التأكد من أن مجموعتي لازاروس جروب، وآي بي تي 38، المرتبطتين بكوريا الشمالية، تتحملان مسؤولية السرقة“.

واكتسبت ”لازاروس جروب“ سمعة سيئة عام 2014 بعد اتهامها باختراق شركة الإنتاج السينمائي ”سوني بكتشرز انترناشونال“ انتقاما لإنتاجها فيلم ”ذا انترفيو“ الذي يسخر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ويعود برنامج الاختراق الإلكتروني التابع لكوريا الشمالية إلى منتصف التسعينيات على الأقل، لكنه نما منذ ذلك الحين إلى وحدة حرب إلكترونية يعمل فيها نحو ستة آلاف شخص وتُعرف باسم ”المكتب 121“ وتنشط من دول عدة بما في ذلك بيلاروس والصين والهند وماليزيا وروسيا، وفقا لتقرير عسكري أمريكي صادر عام 2020.

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