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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جي إم سي تطرح شاحنة كانيون 2023 للطرق الوعرة

جي ام سي كانيون
جي ام سي كانيون

أعلنت شركة "جي ام سي" أنها ستطلق فئة جديدة من شاحنة البيك أب متوسطة الحجم "كانيون" وهي مستوى AT4X مخصصة للطرق الوعرة.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات والنقل،  من المقرر أن تخضع سيارة البيك أب متوسطة الحجم "جي إم سي  كانيون" لعملية تحديث شاملة، وسيظهر الطراز المعاد تصميمه وتحسينه هذا الصيف ليكون موديل سنة 2023 ومن ضمن التحسينات والإضافات مستوى تجهيز  AT4X الأكثر قوة والأعلى أداء المخصص للطرق الوعرة ، والذي تمت إضافته مؤخرًا إلى جي ام سي سييرا بالحجم الكامل.من المتوقع أن تكون حزمة الطرق الوعرة المقدمة من  GMC شبيهة إلى حد كبير بمعدات الطرق الوعرة الموجودة في شيفروليه كولورادو ZR2 والمنافسة الأقوى مع تويوتا تاكوما TRD Pro وجيب جلاديتور روبيكون وحتى سيارة فورد رينجر رابتور.

 

تقدم جي ام سي طراز كانيون 2022 في أربع فئات تجهيز مختلفة وهم elevation standard الأساسي و elevation و AT4 و denali الأغلى سعرا و الأعلى تجهيزا.

 

تقدم جي إم سي حاليًا AT4 وتأتي مع إطارات جووديير رانجلر  DuraTrac، ونظام تعليق معاد ضبطه للطرق الوعرة ، وقفل تفاضلي خلفي ، ولوحة انزلاقية لحقيبة النقل. أما بالنسبة لمستوى جي ام سي كانيون AT4X الجديد سيجعل شاحنة البيك أب أكثر قدرة للتعامل مع الطرق الوعرة ، بإضافة مزيد من المعدات المخصصة، على الرغم من أن  GMC  لم تكشف عن أي مواصفات خاصة بفئة AT4X ، إلا أن كل الترجيحات تشير أنها ستستعير وقطعًا من شيفروليه كولورادو ZR2 ، وبالتالي ستحصل جي ام سي كانيون على مخمدات صمام المكب من Multimatic ، وقفل تفاضلي أمامي وخلفي و إطارات Goodyear Wrangler Territory لجميع التضاريس ، و خلوص أرضي أكثر ارتفاعا.

 

تظهر  الصورة التشويقية شارات AT4X وعجلات مقاس 17 بوصة beadlock. وسوف تعلن جي ام سي مزيدا من التفاصيل حول كانيون 2023 خلال الصيف القادم.

جي إم سي كانيون AT4X جي إم سي كانيون GMC جي ام سي كانيون AT4X

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