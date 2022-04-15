عالم أزهري: من يغضب كثيرا يخسر

جاءت فقرة «محبة مني»، من برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى ، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، في شهر رمضان، والتي يقدمها العالم الأزهري أحمد عبدالرحمن، بعنوان اليوم «لا تغضب».



وقال «عبدالرحمن»: «في يوم من الأيام، جاء أحد الصحابة إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله أوصني، وكان ينتظر الصحابي أن يقول النبي أمرا عظيما، لكن النبي قال له لا تغضب، لكن الصحابي كرر طلبه وطلب منه وصية أخرى، فكرر النبي نفس الأمر».



وأضاف: «بهذه الوصية، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على أمر مهم جدا في حياتنا، ومفتاح كل شر، وهو الغضب، فهذه الوصية عظيمة، لأن الغضب أول كل شيء يحدث، وكل شيء جميل يفلت منا بدايته من الغضب أيضا، سواء كانت نعمة أو صديق أو أي شيء آخر».



وتابع: «من يغضب كثيرا يخسر، وإذا تملكت نفسي واستطعت الحفاظ على هدوئي واتزاني، فإنني سأكون الفائز، لذلك، عندما مدح الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وصفه وصفا جميلا جدا وقال إنك لعلى خلق عظيم».



وأردف: «من هذه النصيحة أراد النبي أن يقول لنا كلاما مهما للغاية، يجب أن نعرفه ونحفظه جيدا، فقد حُرم على النار كل هين ولين وسهل .. لا تغضب، تحكم في تصرفاتك، واجعل أخر مرحلة في حياتك أن تخرج عن شعورك».



