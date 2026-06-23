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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القيادة السعودية تعزي أمير قطر في ضحايا انفجار رأس لفان

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
القسم الخارجي

بعثت القيادة السعودية برقيات تعزية ومواساة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على خلفية ضحايا الانفجار الذي وقع في منطقة رأس لفان الصناعية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وسط استنفار للجهات المختصة لمتابعة تداعيات الحادث والتحقيق في أسبابه.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أعربا عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأمير قطر ولأسر الضحايا والشعب القطري، سائلين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وجاءت برقيات التعزية في إطار التضامن الذي تبديه المملكة العربية السعودية مع دولة قطر في مواجهة الحوادث والأزمات الإنسانية، وتأكيداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. 

كما تضمنت البرقيات تمنيات القيادة السعودية بأن تتجاوز قطر آثار هذا الحادث في أسرع وقت ممكن، وأن يحفظها من كل سوء ومكروه.

وكانت السلطات القطرية قد أعلنت وقوع انفجار في منطقة رأس لفان الصناعية، إحدى أهم المناطق الاقتصادية والصناعية في البلاد، حيث تضم منشآت متخصصة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة. وعلى إثر الحادث، سارعت فرق الدفاع المدني والإسعاف والجهات الأمنية إلى موقع الانفجار للسيطرة على الوضع وتأمين المنطقة وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وأفادت الجهات الرسمية القطرية بأن التحقيقات الأولية لا تزال جارية لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تعمل الفرق الفنية المختصة على تقييم الأضرار والتأكد من سلامة المنشآت المحيطة. كما أكدت السلطات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين والسكان في المناطق القريبة من موقع الحادث.

ويُنظر إلى منطقة رأس لفان على أنها أحد أهم المراكز الصناعية في قطر والعالم في مجال الغاز الطبيعي المسال، إذ تحتضن منشآت استراتيجية تلعب دوراً محورياً في إنتاج وتصدير الطاقة إلى الأسواق الدولية، ولذلك حظي الحادث باهتمام واسع على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل متابعة مستمرة لتداعياته المحتملة على العمليات الصناعية وحركة الإمدادات.

ويعكس الموقف السعودي استمرار نهج التضامن والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الظروف الطارئة، حيث غالباً ما تبادر دول المنطقة إلى تقديم الدعم المعنوي والإنساني لبعضها البعض خلال الأزمات والكوارث. 

كما تؤكد رسائل التعزية الرسمية أهمية الروابط السياسية والإنسانية التي تجمع الرياض والدوحة، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

واختتمت القيادة السعودية برقياتها بالتعبير عن تعاطفها الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب دولة قطر في هذه الظروف الأليمة.
 

القيادة السعودية أمير دولة قطر تميم بن حمد ضحايا الانفجار رأس لفان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

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