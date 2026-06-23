وزير خارجية الصين يؤكد أهمية تعاون بكين وموسكو لتعزيز وتوسيع آلية بريكس

دعا وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، بلاده وروسيا إلى تعزيز التنسيق والتعاون من أجل تقوية وتوسيع آلية "بريكس"، وجعلها قوة رائدة في الجنوب العالمي.

جاء ذلك خلال لقائه سكرتير مجلس الأمن الفيدرالي الروسي، سيرغي شويغو، في نيودلهي، حيث يزور المسؤولان الصيني والروسي نيودلهي حالياً لحضور الاجتماع الـ16 لمستشاري الأمن القومي والممثلين رفيعي المستوى المعنيين بالأمن القومي لمجموعة "بريكس"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن دور "بريكس" كمنصة مهمة تتيح للمجتمع الدولي ممارسة التعددية، والتمسك بالنزاهة والعدالة، وتعزيز السلام والأمن مضيفا أن الاجتماع يجب أن يتمخض عن توافق بين الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وأن يبحث سبل مواجهة التحديات الأمنية وحماية البيئة الأمنية، وأن يضخ المزيد من اليقين في العالم المضطرب، ويقدم المزيد من "إسهامات بريكس".

من جانبه، قال شويغو إن التبادلات الوثيقة المستمرة بين رئيسي روسيا والصين بمثابة ضمان أساسي للتنمية المستدامة للعلاقات الثنائية، وتظهر العلاقات الفريدة ورفيعة المستوى بين البلدين.

ودعا إلى تعميق الثقة المتبادلة والتعاون الوثيق بين البلدين "من أجل مقاومة التدخل والاختراق من القوى الخارجية في مجال الأمن، ومعارضة سعي اليابان نحو إعادة التسلح".

وأضاف شويغو أن روسيا مستعدة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي مع الصين في إطار آليات متعددة الأطراف مثل "بريكس"، من أجل حماية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

