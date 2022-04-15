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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راندا البحيرى تخطف أنظار جمهورها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة راندا البحيري، جمهورها، بصورة جديدة نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة  إعجابهم . 


يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وشاركت في فيلم "الحوت الأزرق" الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.

وتزوجت راندا البحيري مرة واحدة من رجل الأعمال سعيد جميل وانفصلت عنه عام 2011 بعد إنجاب طفلها الوحيد ياسين.

الحوت الأزرق الفنانة راندا البحيري راندا البحيري انستجرام احمد صيام

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