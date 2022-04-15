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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فائز بالميدالية الذهبية بمعرض جنيف..وزير الزراعة يكرم رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز

وزير الزراعة يكرم
وزير الزراعة يكرم رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكريم د حمدى الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز بالوزارة بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولى للاختراعات لعام 2022 عن ابتكار تطبيقي باستنباط صنف أزر سخا سوبر 300 العملاق، الذي يتحمل ندرة المياه.


جاء ذلك بحضور د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وبعض قيادات الوزارة.


وقدم القصير التهنئة لموافي وأشاد بهذا الإنجاز العلمي ومعربا عن تقديره لكل العلماء والباحثين المجتهدين، ومؤكدا أن الدولة تولى البحوث التطبيقية اهتماما كبيرا وتوفر لها كافة أوجه الدعم مشيرا إلى أنه سوف يتم الاستفادة من هذا الابتكار والاصناف الجديدة نظرا لأنها تحقق إنتاجية عالية وتتحمل الملوحة وتتأقلم مع التغيرات المناخية وقليلة استخدام المياه.


ومن ناحيته أعرب "الموافي" عن سعادته بتكريم وزير الزراعة مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد نتاج لجهود كبيرة للعلماء والباحثين في مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي في ظل شراكة تحت مظلة المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية،  مؤكدا على أن الصنف الجديد اكتسب ثقة كبيرة سواء من جانب المزارعين أو المستهلكين لما له من مزايا عديدة.

 

ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت عن أسماء الفائزين في المسابقة الدولية بفوز "الموافي" بالميدالية الذهبية الوحيدة التي حصلت عليها مصر.

  
ويعتبر معرض جنيف الدولي هو المعرض الأكبر والأهم للابتكار حيث يضم أكثر من ألف ابتكار في مجالات عدة مثل الزراعة والهندسة وأعمال البناء والتشييد وحماية البيئة والطاقة وغيرها من العلوم والصناعات المختلفة.

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