أبرزها عدم تناول السحور .. عادات سئية يُنصح بتجنبها في رمضان

تحدث الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية عن كيفية تجنب العادات الغذائية الخاطئة أثناء الصيام، قائلًا إن هناك اعتقادا خاطئا لدى بعض الناس وهو أن عدم تناول وجبة السحور سيساعد على إنقاص الوزن، معقبًا:" ده غلط جدًا ولازم ناكل 3 وجبات الفطار ووجبة في النص وبعد كده السحور".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أنه يجب الابتعاد عن تناول الحلويات بكثرة لأنها تساعد على زيادة الوزن، ويجب أن تكون الكميات محسوبة جيدًا، مؤكدًا على أهمية شرب كميات مناسبة من المياه على مدار ساعات الإفطار.





وأكد أن السحور المثالي يجب أن يكون متوازنا يحتوي على بروتينات ودهون و كربوهيدرات، مشيرًا إلى أن أفضل وقت لممارسة الرياضة هو بعد الإفطار بساعتين أو 3 ساعات ويجب أن تكون نوعية الرياضة مناسبة للحالة الصحية للشخص.



