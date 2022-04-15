تأهيل منشآت التأمين الصحي الشامل للحصول على التسجيل والاعتماد

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر منشور على صفحة الفيسبوك الرسمية لها، اليوم، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في تأهيل المنشآت الصحية للحصول على التسجيل والاعتماد، بما يضمن توفير خدمات ورعاية صحية آمنة ذات جودة عالمية للمرضى مطابقة لأحدث معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأشارت الهيئة، إلى شرط التأمين الصحي الشامل في حصول المنشآت الصحية على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، وذلك لانضمامها للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين ومطابقة للمعايير العالمية.

يأتي ذلك ضمن حملة (شامل)، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل .. أنا متأمن"، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.

ولفتت الهيئة، إلى امتداد حملة (شامل) بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرًا لأهمية التوعية بالمشروع كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.

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