موسكو تحذر: انضمام فنلندا لحلف الناتو ستكون له عواقب

حذرت موسكو، من أن انضمام فنلندا إلى حلف الناتو ستكون له عواقب.

وجاء ذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" قبل قليل.

وعلى جانب أخر ، حذرت وزارة الدفاع الروسية،من أن موسكو سترد على أية هجمات إرهابية على أراضيها، بزيادة في عدد وحجم الضربات الصاروخية ضد كييف .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)الإخبارية، اليوم الجمعة، إن موسكو ستكثف الضربات الصاروخية ضد أهداف في كييف ردا على أي هجمات إرهابية أو أعمال تخريبية على الأراضي الروسية.

وأشار كوناشينكوف، إلى أن القوات الروسية تمكنت من استهداف وتدمير نقاط وتمركزات للجيش والمعدات العسكرية الأوكرانية في كييف، تشمل 3 مراكز دعم و9 مدرعات ومركبات أوكرانية.