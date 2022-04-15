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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذبحهما سائق توكتوك.. أهالي طنطا يشيعون جثماني سيدة وابنتها

شاهد .. أهالي طنطا
شاهد .. أهالي طنطا يشيعون جثماني سيده وابنتها ضحايا القتل

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم مراسم تشييع جثماني سيده وابنتها ضحايا واقعة الذبح  والتى كان متهم فيها شقيقها ولكن بعد التحقيقات ظهرت الحقيقة وضبط الجاني .

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ يفيد العثور على جثتين  مجهولتي الهوية، لربة منزل وطفلة في حالة  تعفن داخل ترعة بنطاق قرية الرجدية بدائرة مركز طنطا.

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كما باشرت القيادات الأمنية دورها وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة. 
كشف غموض الواقعة.

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كما تم تشكيل فريق  بحث جنائي تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية لكشف غموض الواقعة، والنشر بأوصاف الجثامين ومن خلال السير في خطة البحث تبين أن هناك بلاغا بتغيب سيدة ونجلتها مقيمة بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا، بنفس أوصاف الجثث التي عثر عليها.

كما كشفت التحريات الأمنية أن السيدة تدعى "س.ا" 38 سنة والطفلة تدعى ملك 10 سنوات وخلال السير في خطة البحث تبين أن وراء الواقعة سائق توك توك يعمل لدي المجني عليها، وبمواجهته أنكر معرفته بخط سير المجني عليها وبتضييق الخناق على المتهم انهار أمام رجال البحث الجنائي.

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كما اعترف المتهم سائق توك توك بارتكاب  بجريمته النكراء وخطته الشيطانية، مؤكدًا أنه فكر في الاستيلاء على المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها ومبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزة الضحية وأعد خطته لتنفيذ الواقعة. 
 

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وكانت هناك اتهامات وجهت للأخ ولكن تم إخلاء سبيل الأخ عقب رواية المتهم في التحقيقات لتفاصيل ارتكاب الواقعة، حيث أنه يوم الواقعة تلقي المتهم اتصالا من المجني عليها لاصطحابها وطفلتها إلى مدينة المحلة لشراء ملابس حيث إن المجني عليها تعمل في تجارة الملابس وأثناء العودة من مدينة المحلة وإخلاء سبيل الأخ عقب ذلك. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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