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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لمحافظ مطروح لمتابعة توفير الخدمات للمواطنين

محافظ مطروح: الالتزام بتخفيضات 20% في معارض أهلا رمضان

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الجولة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  اليوم الجمعة يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح  أعمال تمهيد وتسوية شارع العمدة فرج بمنطقة الكيلو 3 فى إطار تيسير حركة المواصلات والمواطنين ، فى عدد من المناطق.

وكيل تعليم مطروح يعتمد نتيجة مسابقة الأخصائي المثالي على مستوي المحافظة

محافظ مطروح يتابع مشروعات الكهرباء والمياه والصرف في عجيبة وبراني وسيوة والضبعة

ابتدائي وإعدادي ودبلومات.. محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

 وتابع المحافظ أعمال مد الأعمدة وكابلات الكهرباء الارضية بدلا من الهوائية ومراجعة مد البنية التحتية بالشارع والمدرج رصفه بخطة 2022/2023 مع شهر يوليو القادم.

كما تفقد محافظ مطروح  أعمال إعادة رفع كفاءة وتطوير سوق علم الروم فى اطار جهود المحافظة لتجميع الباعة الجائلين ومنع إشغالات الشوارع والارصفة وتوفير مكان حضارى لهم مع الحفاظ على شكل المدينة السياحى والحضارى .

يضم السوق 27 محلاً ، وجارى اضافة  50 باكية أخرى  بمساحة 2,5متر  فى 2 متر  لتسع مزيد من الباعة ، موجها بأهمية مراعاة تيسير الحركة داخل السوق ودخول السيارات وخروجها.


كما تفقد معرض أهلا رمضان بالمعرض اللوجيستى للإطمئنان على المعروض من السلع للمواطنين والالتزام بتخفيضات 20% عن السوق الخارجى واستمع لآراء عدد  من المواطنين حول الأسعار.

محافظ مطروح خلال الجولة
محافظ مطروح خلال الجولة
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