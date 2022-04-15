محافظ مطروح: الالتزام بتخفيضات 20% في معارض أهلا رمضان

جولة تفقدية لمحافظ مطروح لمتابعة توفير الخدمات للمواطنين

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال تمهيد وتسوية شارع العمدة فرج بمنطقة الكيلو 3 فى إطار تيسير حركة المواصلات والمواطنين ، فى عدد من المناطق.

وتابع المحافظ أعمال مد الأعمدة وكابلات الكهرباء الارضية بدلا من الهوائية ومراجعة مد البنية التحتية بالشارع والمدرج رصفه بخطة 2022/2023 مع شهر يوليو القادم.

كما تفقد محافظ مطروح أعمال إعادة رفع كفاءة وتطوير سوق علم الروم فى اطار جهود المحافظة لتجميع الباعة الجائلين ومنع إشغالات الشوارع والارصفة وتوفير مكان حضارى لهم مع الحفاظ على شكل المدينة السياحى والحضارى .

يضم السوق 27 محلاً ، وجارى اضافة 50 باكية أخرى بمساحة 2,5متر فى 2 متر لتسع مزيد من الباعة ، موجها بأهمية مراعاة تيسير الحركة داخل السوق ودخول السيارات وخروجها.



كما تفقد معرض أهلا رمضان بالمعرض اللوجيستى للإطمئنان على المعروض من السلع للمواطنين والالتزام بتخفيضات 20% عن السوق الخارجى واستمع لآراء عدد من المواطنين حول الأسعار.

محافظ مطروح خلال الجولة