قدرات قوية للعملاقة الصينية هونشي LS7 .. صور

تمكنت شركات تصنيع السيارات الصينية من احتلال مكانة كبيرة ومتميزة داخل الاسواق العالمية للسيارات، نسبة إلى التقنيات الفنية والتكنولوجية المقدمة، إلى جانب اللمسات العصرية سواء كانت بالمقصورة الداخلية، او من خلال التصميم الهيكلي للسيارة.

قدرات قوية للعملاقة الصينية هونشي LS7

وتعد شركة هونشي واحدة من كبار مصنعي السيارات المتخصصة في انتاج مركبات الليموزين الفاخرة، حيث تقدم نسختها العملاقة LS7 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، مع باقة من التقنيات عالية الاداء.

قدرات قوية للعملاقة الصينية هونشي LS7

ترتكز السيارة LS7 من هونشي على جنوط رياضية متعددة الاضلاع ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى سبويلر مدبب مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي مدعوم باشارة STOP، مع مفهوم رباعي الابواب، وشبكات أمامية عملاقة ومتعددة الفتحات الهوائية مع لمسات من الكروم.

قدرات قوية للعملاقة الصينية هونشي LS7

كما تظهر السيارة هونشي LS7 بمصابيح خلفية ذات شريط متصل تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى المصابيح الامامية التي تأتي باطلالة عدوانية المظهر، إلى جانب مصابيح الضباب، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، ولمسات باللون الاحمر تزين المقدمة والناحية الجانبية.

قدرات قوية للعملاقة الصينية هونشي LS7

وترتكز السيارة هونشي LS7 على قاعدة عجلات بطول 3309 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 5.695 مم، وبعرض يبلغ 2095 مم، و 1.985 مم للارتفاع، بينما تضم من الداخل مجموعة من الشاشات سواء للمقعد الامامي أو الخلفي، ولوحة عدادات انيقة، ومقاعد من الجلد الفاخر، ولمسات داخلية بمظهر خشبي لامع تزين قمرة القيادة، بالاضافة إلى نظام صوتي وترفيهي، ومكيف هواء متعدد المناطق للتحكم في المناخ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

الاداء الفني للسيارة هونشي LS7

تصل السرعة القصوى للسيارة الصينية هونشي LS7 إلى 200 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات طراز V مقترن بشاحن توربيني، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 360 حصانا، وعزم اقصى للدوران 550 نيوتن/متر، وبسعة 4000 سي سي، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكية الأداء.