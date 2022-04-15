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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيخ السديس يقرر فتح سطح المسجد الحرام بسبب الزحام الشديد

المسجد الحرام - ارشيفي
المسجد الحرام - ارشيفي

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، بفتح سطح المسجد الحرام والاستفادة منه وذلك نظراً لما يشهده بيت الله الحرام وساحاته من كثافة عالية.

 

وأوضح السديس أن فتح مصليات السطح جاء بهدف الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وتوفير الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

 

وأشار إلى حرص القيادة الرشيدة على التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء صحية وآمنة. 

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