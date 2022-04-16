السحر والجمال.. الألسنة البحرية روعة في الإنشاء وحماية للشواطئ فى مطروح|شاهد

لحماية شواطئ مطروح.. الألسنة البحرية جمال ومتعة والحفاظ على الشواطئ

اضرب عصفورين بحجر.. هكذا ينطبق المثل الشعبى على قيام الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بإنشاء الألسنة البحرية على شواطئ مطروح الساحرة والتى كما الشواطئ من التآكل من جهة و اضافة لمسة جمالية على مياة البحر.



فشواطئ مطروح ذات السحر والجمال والمياه الفيروزية متدرجة الالوان والرمال البيضاء الناعمة أضافت لها تلك الألسنة البحرية لمسة جمالية وأنشطة تجارية بالإضافة إلى حمايتها من عوامل النحر التى تسببت فى تاكل الشواطئ.



ولقد أعلنت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ موخرا بدء المرحلة الثانية من عملية حماية شاطئ الأبيض بمحافظة مطروح بعمل مجموعة ألسنة (حواجز) بعدد 20 رأس حاجز لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي 4 كيلومتر، والمقرر ان تنتهى هذه المرحلة فى شهر مايو 2024.



يقول العربى عبد النبي ان الألسنة البحرية أضافت جمال إلى محافظة مطروح والقيام بالاستفادة منها بإقامة كافتيريا ت وأنشطة تجارية والتى تعمل على توفير فرص عمل للشباب وتوفير مصدر دخل لهم. بالإضافة إلى مساعدة زوار المحافظة فى الوصول إلى نقاط اكبر داخل المياه للاستمتاع بمياه مطروح متدرجة الالوان .



وتقدم بالشكر لمسؤولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ومسئولى محافظة مطروح على انشاء هذه الالسنة التى اضافت جمال وروعة الى شواطئ المحافظة بعد ان سهلت وصول المواطنين الى داخل المياه لتصبح مكانًا لتنزه أهالى المحافظة والمصطافين.



وأكد ايمن عرفة رئيس فرع حماية الشواطئ بمطروح أنه تم خلال المرحلة الأولى من مشروع حماية الشواطئ إنشاء (5) رؤوس حماية حجرية داخل البحر بمنطقة الابيض عبارة عن حواجــز أمــواج علي شكل حرف T بأطوال من (50- 75) متر تقريباً بينها مسافات بينية قدرها 300 متر تقريباً ، كما تم الإنتهاء من مشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح من خلال عمل ألسنة لحماية المنطقة الجنوبية للخليج وكورنيش مرسى مطروح من النحر المتسارع أمامه والمحافظة على الأعماق المناسبة للملاحة بالممر الملاحي القريب والموازي لخط الشاطئ ومنع إطماء الرسوبيات ، وعمل تنمية سياحية وخلق فرص عمل لأهالي مرسى مطروح وزيادة العائدات الإقتصادية للمحافظة.



واضاف على قيام مهندس محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري فى ديسمبر الماضى بافتتاح اعمال المرحلة الأولى مع وضع حجر اساس المرحلة الثانية لحماية شواطئ مطروح.

يذكر أن الهيئة العامة لحماية الشواطئ قامت بعمل 10 رؤوس بحرية من الصخور، بأطوال مناسيب متدرجة ومسافات بينية، بغرض حماية شواطئ مدينة مرسى مطروح مع اضافة لماسات جمالية لتلك الالسنة مما اهلها لتكون قبلة للتنزة والاستمتاع بالبحر للمواطنين.

وتعود فكرة انشاء هذه الالسنة الى عام 2013، بعد حدوث تآكل ونحر بالشاطئ الرملى المميز، فى الجزء الغربى منه بشكل كامل، وتسبب ذلك فى انهيار سور ورصيف الكورنيش بمنططقة البوسيت مما دعى الهيئة العامة لحماية الشواطئ الى دراسة وقف التهديد لشواطئ محافظة مطروح، ، من التآكل وجرف الرمال وزحف البحر نحو اليابسة، في عدد من المناطق، بسبب عوامل النحر فى ظل التغيرات المناخية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحار، وهو ما تأثر به شاطئ مطروح العام، وحدوث تآكل ونحر بالشاطئ الرملى المميز، كما انحصرت المساحة الشاطئية بمنطقة الأُبَيض التي تضم أجمل الشواطئ المصرية.



وقد بدات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفيذ أعمال المشروع بانشاء 5 رؤوس بحرية فى عام 2018 ، بشواطئ مدينة مرسى مطروح، ضمن مشروعات ضخمة لحماية جميع المناطق الساحلية.



وتم إنشاء تلك الألسنة، بأطوال حوالي 70 مترًا، لكل منها، ومسافات بينية حوالى 200 متر، وامتداد للرؤوس من جهة البحر بأطوال حوالي 50 مترا، بتكلفة إجمالية 24,139 مليون جنيه.



وحققت الألسنة البحرية خلال العام العديد من الأهداف ففى الصيف حققت استفادة مادية للمحافظة بتأجير تلك الألسنة البحرية الأهالى واستغلالها فى تحقيق رواج سياحى واقتصادي بالإضافة إلى توفير. العديد من فرص العمل وفى الشتاء أصبحت تلك الألسنة تجذب المواطنيين للاستمتاع بالمياه الفيروزية والقيام بأعمال الصيد .