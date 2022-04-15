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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جيرو يقود تشكيل ميلان ضد جنوى في الدوري الإيطالي

ميلان
ميلان

يستضيف فريق إي سي ميلان، نظيره جنوى، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وأعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، تشكيل فريقه لمواجهة جنوى كالتالي : 

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

مايجنان، كالابريا، كالولو، توموري، ثيو هيرنانديز، تونالي، بن ناصر، ساليميريكيرس، كيسي، رفائيل لياو، جيرو.

بينما جاء تشكيل  جنوى كالتالي : 

سيريجو، هيفتي، أوستيجارد، باني، فاسكيز، جالداميس، باديلي، أوكوبان، أميري، فريندروب، بيكولي.

ويسعى فريق ميلان بقيادة مديره الفني ستيفانو بيولي لاستعادة نغمة الانتصارات أمام جنوى في مباراة اليوم، وتأمين صدارة الدوري الإيطالي.

وفقد ميلان 4 نقاط في آخر مباراتان بمسابقة الدوري الإيطالي، حيث تعادل مع بولونيا سلبيا، ومع تورينو بدون أهداف أيضا.

وخاض ميلان 32 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، فاز في 20 لقاء، وتعادل في 8 مواجهات، وخسر في 4 مناسبات.

على الجانب الآخر، يطمح فريق جنوى في تحقيق مفاجأة بخطف نقاط المباراة الثلاث من ميلان، للهروب من منطقة الهبوط.

وكان ميلان تفوق على جنوى بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري الإيطالي.

ترتيب ميلان وجنوى
يتصدر إيه سي ميلان ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد جنوى في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 22 نقطة.

ميلان الدوري الايطالي جنوي إي سي ميلان الإيطالي

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