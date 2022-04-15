عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الرعاية الصحية: "التأمين الشامل" يتضمن تدريب جميع الكوادر على أعلى مستوى

صدى البلد

 

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر منشور على صفحة الفيسبوك الرسمية لها، مساء اليوم، أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في تدريب القوى البشرية من الكوادر الطبية والإدارية والفنية على أعلى مستوى، مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يتم تدريب كافة القوى البشرية من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، على أحدث البرامج التدريبية باستخدام مختلف الوسائل التدريبية في مجالات التخصص وغيرها من مجالات تنمية مهارات التواصل، لضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين من المترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

يأتي ذلك ضمن حملة (شامل)، وحلقاتها الأولى للحملة "أنا شامل .. أنا متأمن"، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بداية من شهر رمضان الكريم، للتوعية بأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، ودور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظات، وبأعلى معايير السلامة الأمان والجودة العالمية.

ولفتت الهيئة، إلى امتداد حملة (شامل) بامتداد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، نظرًا لأهمية التوعية بالمشروع كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين بكرامة وجودة عالمية ودون تمييز، ويحقق التغطية الصحية الشاملة لهم.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=341996808100415&id=100068702945413

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة فسخ تعاقد رامز جلال مع mbc بسبب ضعف المشاهدات

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

الهند تؤكد استعدادها لتصدير القمح إلى مصر

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة انتفاخ بطنها.. شاهد

أول تعليق من مدير أعمال فاندام على حذفه صوره مع رامز جلال.. شاهد

يحتاج دعواتكم.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف حالة والدها الصحية

دفنه في المطبخ.. الإعدام لصاحب مكتب المقاولات قاتل خطيب ابنته بالرحاب

بسبب سيجارة مشتعلة.. السيطرة على حريق في حديقة الشلالات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

روسيا تتهم إسرائيل باستغلال أحداث أوكرانيا لصرف أنظار العالم عن القضية الفلسطينية

الحكومة تبحث تنشيط قطاع التمويل العقاري ووضع تيسيرات لحصول المواطنين على وحدات سكنية.. ونواب: تبسيط طرق تسجيل العقارات أهم المحفزات.. وإعادة النظر باشتراطات البناء ضرورة

الترتيب الصحي لتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان

الاختيار 3 الحلقة 14.. السيسي: محدش عارف مين بيحكم البلد مرسي ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر

الاستخبارات الأمريكية: "يأس" بوتين بشأن إخفاقات روسيا في أوكرانيا قد يدفعه لاستخدام النووي

الهلال الأحمر: عمل نقاط إغاثة على حدود أوكرانيا لمساعدة المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمي ضيف شرف الحلقة 14 من مسلسل مكتوب عليا مع أكرم حسني

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

بحضور النجوم.. 30 صورة من حفل حمادة هلال في ليالي رمضان

بعد شائعة وفاتها.. صفاء أبو السعود تطمئن جمهورها وتعد بعمل جديد مفاجأة

فيديو

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة.. فيديو وصور

25 قرشاً وثبات سعر السولار.. تعرف على أسعار البنزين وأسطوانة البوتاجاز الجديدة

بطنها المنفوخ وموعد حفلاتها وسر مكالمة محمد صلاح.. شيرين تكسر الصمت

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ