لأول مرة منذ عامين.. تفاصيل زيارة ميجان ماركل للملكة إليزابيث

بعد فترة طويلة من المقاطعة، وحوالي عام من لقاء الأمير هاري بجدته الملكة إليزابيث، قرر دوق ودوقة ساسكس زيارة الملكة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أكد متحدث باسم الزوجين أن دوق ودوقة ساسكس التقيا بالملكة يوم الخميس بعد أن سافرا إلى المملكة المتحدة، إذ توقف الزوجان في وندسور في طريقهما إلى لاهاي بهولندا لحضور دورة ألعاب “إنفيكتوس” لعام 2022.

وكانت المرة الأخيرة لوجود الامير هاري في المملكة المتحدة في يوليو الماضي، بينما لا يُعتقد أن ميجان تواجدت في البلاد منذ 2020.

وكان قد استقال آل ساسكس من منصبهم من كبار أفراد العائلة المالكة في يناير 2020، وتأتي رحلتهم إلى المملكة المتحدة بعد أن تغيب الأمير هاري عن حفل تأبين لجده دوق إدنبرة في لندن الشهر الماضي.

ليس من المتوقع أن تحضر الملكة خدمة الكنيسة لعيد الفصح هذا العام بعد أن انسحبت بالفعل من خدمة “مونداي” يوم الخميس - لأول مرة منذ عام 1970، نظرا لما تعانيه الملكة البالغة من العمر 95 عامًا من مشاكل في التنقل وقد انسحبت من العديد من الأحداث مؤخرًا، بما في ذلك خدمة الكومنولث السنوية.