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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الملكة إليزابيث تبحث عن فتاة للعمل في وظيفة سرية.. تعرف عليها

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

تم الكشف أن الملكة إليزابيث تتطلع لتوظيف فتاة جديدة في منزلها في ساندرينجهام. إذ أعلن حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام أن الملكة  تود توظيف مضيفة منزل للعمل في نورفولك.

ووفقا لموقع "ياهو نيوز" قال القصر في البيان: "نبحث عن مضيفة منزل للانضمام إلى الفريق من الأحد إلى الأربعاء". تضمن المنشور أيضًا بريدًا إلكترونيًا للاتصال يشجع الموظفين المحتملين على الاتصال إذا كانوا مهتمين بالعمل بدوام جزئي.

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المثير للاهتمام هو أن تفاصيل الوظيفة تظل سرية للغاية لأن الدور لا يظهر في قائمة الوظائف الشاغرة الحالية على موقع royal.uk ، مما يعني أن الجمهور لا يستطيع الاطلاع على الوصف الوظيفي.

يُعتقد أن هذا النوع من الوظائف سيشمل صاحبه نوعًا من إدارة ممتلكات الملكة ولكن ليس من الواضح المستوى الذي سيكون عليه هذا.
تشمل الأدوار الوظيفية الأخرى التي يتم الإعلان عنها في منازل الملكة في الوقت الحالي مهندس أنظمة في قصر باكنجهام ، وعامل مستودع في وندسور ومراقب زائر صيفي في قصر هوليرود هاوس.
تقيم الملكة حاليًا في منزلها في قلعة وندسور ، حيث مكثت طوال ذروة الوباء وأيضًا حيث قضى زوجها الراحل الأمير فيليب أيامه الأخيرة.

يأتي الإعلان عن الوظيفة بالتزامن مع إصابتها مؤخرًا بعدوى كوفيد - 19 ورغم المرض نفذت عدد من اللقاءات الافتراضية والمشاركة من قلعة وندسور عبر رابط الفيديو.

في إحدى ارتباطاتها الافتراضية ، أدلت الملكة بتعليق نادر حول تجربتها الشخصية مع الفيروس. وقالت إنه يترك المرء متعبًا ومرهقًا للغاية.

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