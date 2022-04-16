42.6% تراجع في واردات مصر من القمح يناير 2022

تراجعت واردات مصر من القمح إلى 171.3 مليون دولار يناير 2022 مقابل 298.6 مليون دولار 2021 بنسبة انخفاض قدرها 42.6%، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والتي حصل "صدى البلد" على نسخه منه.

ووفقا للبيانات الإحصائية انخفضت واردات مصر من الذرة إلى 159 مليون دولار يناير 2022 مقابل 252.7 مليون دولار يناير 2021 بنسبة تراجع بلغت 37.1%.

استوردت مصر لحوما بـ 151.8 مليون دولار يناير 2022 وفقا لـ النشــرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يناير 2022، والتي حصل "صدى البلد"، على نسخة منها، مقابل 101.1 مليون دولار في يناير 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 50.2%،

ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.44 مليار دولار خـلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدره 32.3%.

الصادرات

ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 34.5٪، حيـث بلغـت 3.99 مليــار دولار خـلال شهــر يناير 2022 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: “منتجات البترول بنسبـة 107.0٪، البترول الخام بنسبة 66.5٪، الملابس الجاهزة بنسبة 46.8 ٪، اللدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 76.3٪”.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها “أسمدة بنسبة 32.6٪، برتقال طازج بنسبة 13.6٪، أثاث بنسبة 8.5٪، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 14.3٪”.

الواردات



انخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.2٪، حيث بلغت 6.43 مليار دولار خـلال شهر يناير 2022 مقابـــل 6.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلــع وأهمهـا “البترول الخام بنسبة 0.6٪، فول الصويا بنسبة 16.4٪، القمح بنسبة 42.6٪، الذرة بنسبة 37.1٪”.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2022 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: “منتجات البترول بنسبة 27.0٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبـة 49.4٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 49.4٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 34.2٪”.