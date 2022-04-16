طارق الشناوي: الموسيقى مفيهاش إباحة .. والنقابة ليست فوق القانون.. فيديو

علق طارق الشناوي، الناقد الفني، على بيان نقابة المهن الموسيقية، والذي أكدت فيه أن طارق الشناوي صاحب رؤية واضحة وثابتة في ضغينته لنقابة المهن الموسيقية، قائلا: "نقابة المهن الموسيقية مش فوق القانون"



وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الموسيقى ليس بها إباحة"، لافتا: "بيان المهن الموسيقية لا يجوز تماما".

وأشار: "لن أقوم برفع دعوى قضائية على نقابة تمثل مصر، لكن البيان شمل سب وقذف علني"، متسائلا: "كيف لنقيب يوافق على خروج بيان يتضمن سب وقذف علني".

وأكد: "لا يوجد مسألة شخصية بيني وبين الفنان هاني شاكر، وأنا لم أتحدث عن تاريخ الفنان هاني شاكر".

وأوضح طارق الشناوي، الناقد الفني،: "المقال الذي كتبته لا يتضمن أي شيء، لكنهم تعمدوا تفسيره بشكل خاطئ".

