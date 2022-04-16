حسن يوسف: سعاد حسنى كانت سيئة الحظ وتوفيت بشكل لم نتوقعه.. فيديو

قال الفنان حسن يوسف ، إنه عمل مع الفنانة الراحلة سعاد حسنى فى العديد من الأفلام حتى أن أول بطولة لنا كان فى فيلم "مفيش تفاهم" وهو الفيلم الذى كان بعد فيلم حسن ونعيمة ، معلقا :"والكيمياء بتاعتنا الفنية توافقت مع بعضها".

وأوضح "يوسف" خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس فى رمضان " عبر فضائية " إم بي سي مصر " ، تواصلت بعد ذلك سلسلة أفلام من بطولته مع الراحلة يعاد حسنى منهم "الثالثة يحبونها"، حكايات 3 بنات" و"فتاه الاستعراض"حتى وصل عددهم إلي 12 فيلما معها .

وتابع قائلا:"كانت بمثابة اختي، وانا معنديش الحتة بتاعة أنى اغازلها، ومكانش فيه قصة حب بيني وبينها " ، منوها إلي أنها كانت متزوجة من صديق لنا مصور أسمه صلاح كريم حتى أنها كانت تحتاج رأيى في المشاكل حتى أننى كنت أذهب إلي منزلها فى الزمالك "بالروب" لكى أحل خلافات مع زوجها.



وأكد الفنان حسن يوسف سعاد حسنى لم ترى السعادة الا في الافلام التى صورتها فكانت سيئة الحظ في الحياه والزواج، وتوفيت بشكل لم نكن نتوقعه.