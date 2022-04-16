حسن يوسف: نادية لطفي إنسانة حبوبة وجدعة وصاحبة صاحبها.. فيديو

قال الفنان الكبير حسن يوسف، إن الفنانة القديرة نادية لطفي، "كانت بداية معرفتي بها من فيلم “الخطايا”، مؤكدا أنه تصادقنا بعد هذا الفيلم".

وأضاف حسن يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، نادية لطفي "إنسانة حبوبة جدا وجدعة وفيها رجولة "صاحبة صاحبها"، وكانت دائما بتساعدني في أى مشكلة كنت بتعرضلها".

وتابع الفنان حسن يوسف، أنا “ أذكر أخر مكالمة لينا أنا وشمس كلمنا نادية لطفي قبل ما تخش الغيبولة اللى توفت أفيها”.

وأشار حسن يوسف إلى أنه قمت بأداء فيلم "للرجال فقط" “مع الفنانة نادية لطفي وسعاد حسني وكنا أصحاب جدا”.