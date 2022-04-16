أوعى تتجاوز يا استاذ.. المهن الموسيقية: طارق الشناوى تنمر على هانى شاكر

قال علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، إن البيان الذي صدر ضد الناقد الفني طارق الشناوي لم يصدر عن النقابة لكنه صادر عن صحفيين والنقابة توافقه.

وأوضح علاء عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الناقد طارق الشناوي خرج عن النقد الموضوعي وعتاد على مهاجمة نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وأضاف المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن طارق الشناوي وجه تنمرا ضد هاني شاكر بوصفه بـ«أمير الغناء والتقوى والورع »، متابعا: «ده مش نقد، ده أي حاجة تانية».

وتابع علاء عامر إن مقال طارق الشناوي يحتوى على مخالفات قانونية لكنه لا يفهم في القانون، الأمر الذي لم يقبله الشناوي وبادر قائلا «أنت اللي مبتفهمش قانون» ليرد عليه عامر محذرا مع عدم التجاوز معه في الحديث.

