جميلة الجميلات..حسن يوسف : شمس البارودي حطتني في موقف محرج..فيديو

قال الفنان حسن يوسف، إن "شمس البارودي الوسط عارفة أن النجوم في الوسط الفني، يكون أحيانا لديه معجبين ومعجبات، مؤكدا أننا دخلنا في يوم نادي الجزيرة وكان فيه معجبات بيتصوروا معايا وخفت انها تغير لكنها تفهمت الوضع أن الفنان له معجبين".

وأضاف حسن يوسف، خلال لقا له لبرنامج “كلام الناس في رمضان”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه يوم الاحد الماضي احتفلت أنا وشمس البارودي باليوبيل الذهبي لـ 50 سنة جواز.

وتابع الفنان حسن يوسف، انه "لما اتجوزت شمس البارودي اتحطيت في موقف محرج، لأن الصحافة اللبنانية اطلقوا عليها جميلة الجميلات"، ومبقاش عندي عذر ابص لحد تاني".

وأشار حسن يوسف إلى أن الصحافة اللبنانية أطلقوا أيضا على ليلى فوزي" جميلة السينما المصرية".

واكد حسن يوسف، أن شمس البارودي، “ خدت موقف الاعتزال وهى عندها 27 سنة في قمة تألقها وكانت أكبر دخل بالوسط الفني واعتزلت حتى تتفرغ لبيتها وجوزها واولادها”.