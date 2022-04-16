عنده خفة ظل عالية.. حسن يوسف: تامر حسني يمكنه أداء شخصيتي.. فيديو

كشف الفنان حسن يوسف عن الفنان الذي يمكن أن يجسد شخصيته في عمل فني، قائلا “أرشح تامر حسنى أنه ممكن يعمل شخصيتى لأن ابوه كان صديقي”.

وأضاف حسن يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن “تامر حسني عنده خفة الظل وممكن في الفيلم يبرزها بشكل جيد”.

وتابع حسن يوسف، أنه "شوفت فيلم "عمر وسلمى" وكان فيلم حلو وهو ومي عز الدين عملوا دور حلو، فهو مجتهد وكافح حتى أصبح مطرب وملحن وصوته جميل".

وأشار حسن يوسف إلى ان الفنانة شمس الباردوي هى لها حق أن تختار الفنانة اللى ممكن تأدي دورها".

