أقنعت أبني يبطل.. حسن يوسف: عمرى ما شربت سيجارة.. فيديو

قال الفنان حسن يوسف، "عمرى ما شربت سيجارة لأن السجائر تسبب السرطان، حتى أن هناك فنان أمريكي شهير، نصح الشباب وهو على سرير المرض ومصاب بالسرطان، وكشف عن مخاطرالسجائر للشعب.

وأضاف حسن يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه كان فيه حد من ولادي بيشرب سجائر ونجحت أنه أخليه يبطل ولو دخلت مكان ولقيت حد بيشرب بخرج برة مبكملش".

وتابع الفنان حسن يوسف، انه أقدم نصيحة لنجوم الجيل الحالي، "متاخدش الشهرة وانك تعرف بنات وستات وتسهر برة فالفنان تلازمه سمعته لاما يقال عنك محترم أو غير محترم.

وأشار حسن يوسف إلى أن عمر الشريف، “واحنا بنعمل في بيتنا رجل كان بيعمل الدور بطريقة غريبة جدا وكنا بنحب الطاولة وعجبنى أدائه أوي، وقولتله أنت بتمثل الدور بطريقة غريبة جدا كأنك ممثل أجنبي”.