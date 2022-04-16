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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: مصرع 3000 جندي أوكراني و10 آلاف مصاب منذ بدء الحرب الروسية

زيلينسكي
زيلينسكي

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن المحصلة الأخيرة لضحايا العملية العسكرية التي شنتها روسيا داخل بلاده.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية إن "ما بين 2500 إلى 3000 من جنود الجيش الأوكراني لقوا مصرعهم فيما أصيب نحو 10 آلاف آخرين منذ بدء الحرب مع روسيا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد مساء أمس، لنظيره الأوكراني، التزام واشنطن بدعم كييف أمنيا واقتصاديا لمواجهة روسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن حفنة جديدة من المساعدات في طريقها إلى القوات الأوكرانية فيما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه يريد تخصيص ملياري يورو لمساعدة أوكرانيا عسكريًا.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، أغدقت الدول الغربية المساعدات العسكرية والإنسانية والمالية على كييف، مصطفة ضد موسكو.

كما دعمت الجيش الأوكراني بالدفاعات الجوية والمضادات والدبابات والعتاد العسكري، باستثناء الطائرات الحربية، رغم مطالبة السلطات الأوكرانية بها، خوفا من توسع الصراع بما لا تحمد عقباه.

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