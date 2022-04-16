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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكرم عبد المجيد يطالب جماهير غزل المحلة بمساندة باسيو الكرة المصرية

مباراة غزل المحلة
مباراة غزل المحلة والجونة

طالب أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق جماهير المحلة بمساندة الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيوني.

 

كان فريق زعيم الفلاحين بقيادة عبد الحميد بسيوني تغلب على نظيره فريق الجونة الذى يقوده فنيا رضا شحاتة بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة الـ 14 فى الدوري الممتاز.

 

قال أكرم عبد المجيد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: مبروك فوز غزل المحلة العريق بقيادة باسيو الكرة المصرية ومبروك لجمهور المحلة الكبير.

 

أضاف: أتمنى مساندة الفريق فى الفترة القادمة وترك الجهاز الفنى يعمل فى هدوء وعدم الحساب بالقطعة الدورى صعب وطويل وسنفوز وسنتعادل وسنخسر ونتمنى المساندة في كل الأحوال.

 

فوز ثمين

 

وانتهت أحداث مباراة غزل المحلة ومنافسه الجونة بفوز ارجنتين مصر بثنائية مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب  استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري.

 

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولم يتمكن أي فريق من فرض طريقة لعبه على الآخر، ولكن في شوط المباراة الثاني تغير المسار.

 

استمرت المباراة دون تسجيل أهداف حتى الدقيقة 82 الذي سجل خلالها معاذ الحناوي لاعب غزل المحلة هدف فريقه الأول من خلال ركلة جزاء.

 

وفي الدقيقة 88 رد خالد قمر لاعب الجونة بركلة جزاء أخرى ليتعادل الفريقين ويقتربا من حسم النتيجة إيجابية.

 

ولكن كان لغزل المحلة رأي آخر وسجل عبده يحيى هدف الفوز في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز المحلة بهدفين دون رد.

 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد غزل المحلة عند النقطة 16 في المركز التاسع، بينما يتجمد رصيد الجونة عند النقطة 14 في المركز 14.

 

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي: 


"عماد السيد فى حراسة المرمى، وألآن كيمباباي وطارق سامي وعمرو سعداوي وعمر طارق في الدفاع، ونور السيد وإسلام محارب وإسلام عبد النعيم ومحمود شبراوي وكريم طارق في الوسط، وأرنوواد في الهجوم.

 

وجاء تشكيل المحلة على النحو التالي:


"عمرو شعبان ومحمد فتح الله ومعاذ الحناوي وهاني عادل ومصطفى العش وحميد ماو وأحمد النادري وهشام عادل وإبراهيم كونيه وباولن فوافي وعبده يحيى".


 

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