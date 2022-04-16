وفد أوكراني يزور واشنطن لحضور مائدة مستديرة يستضيفها البنك الدولي الخميس المقبل

أفادت وكالة رويترز الإخبارية، مساء أمس الجمعة، بأن وفدا أوكرانيا رفيعا سيزور واشنطن، الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال وكبار المسؤولين الماليين الأوكرانيين سيزورون واشنطن الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن شميهال ووزير المالية سيرهي مارشينكو ومحافظ البنك المركزي كيريلو شيفتشينكو سيلتقون بشكل ثنائي مع مسؤولين ماليين من مجموعة الدول السبع وغيرها والمشاركة في مائدة مستديرة حول أوكرانيا يستضيفها البنك الدولي يوم الخميس المقبل.

وسيكون اجتماع الخميس أول فرصة للمسؤولين الأوكرانيين الرئيسيين للاجتماع بشكل شخصي مع مجموعة من المسؤولين الماليين من الاقتصادات المتقدمة منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

ويأتي الإعلان عن زيارة الوفد إلى واشنطن، مع تصريحات للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن المسؤولين الأوكرانيين يعتقدون أن ما يترواح بين 2500 و3000 جندي أوكراني قتلوا حتى الآن في الحرب الروسية على أوكرانيا.

ووفقا لمقاطع من مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية تم بثها، أشار زيلينسكي إلى إصابة نحو 10 آلاف جندي أوكراني، موضحا أنه "من الصعب تحديد عدد من سينجو ويظل على قيد الحياة".

وقارن زيلينسكي هذه الحصيلة بتقديرات أوكرانية تفيد بمقتل ما بين19 ألف إلى 20 ألف جندي روسي.

وتفيد تقديرات غربية بمقتل عدة آلاف من الجنود الروس، لكن موسكو أشارت في الآونة الأخيرة إلى مقتل نحو 1350 جنديا في صفوفها.