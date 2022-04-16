عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد أوكراني يزور واشنطن لحضور مائدة مستديرة يستضيفها البنك الدولي الخميس المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة رويترز الإخبارية، مساء أمس الجمعة، بأن وفدا أوكرانيا رفيعا سيزور واشنطن، الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال وكبار المسؤولين الماليين الأوكرانيين سيزورون واشنطن الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن شميهال ووزير المالية سيرهي مارشينكو ومحافظ البنك المركزي كيريلو شيفتشينكو سيلتقون بشكل ثنائي مع مسؤولين ماليين من مجموعة الدول السبع وغيرها والمشاركة في مائدة مستديرة حول أوكرانيا يستضيفها البنك الدولي يوم الخميس المقبل.

CNN: أمريكا تتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا حتى نهاية 2022

رئيس أوكرانيا يحذر العالم من لجوء روسيا إلى السلاح النووي

وسيكون اجتماع الخميس أول فرصة للمسؤولين الأوكرانيين الرئيسيين للاجتماع بشكل شخصي مع مجموعة من المسؤولين الماليين من الاقتصادات المتقدمة منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

ويأتي الإعلان عن زيارة الوفد إلى واشنطن، مع تصريحات للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن المسؤولين الأوكرانيين يعتقدون أن ما يترواح بين 2500 و3000 جندي أوكراني قتلوا حتى الآن في الحرب الروسية على أوكرانيا.

ووفقا لمقاطع من مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية تم بثها، أشار زيلينسكي إلى إصابة نحو 10 آلاف جندي أوكراني، موضحا أنه "من الصعب تحديد عدد من سينجو ويظل على قيد الحياة".

وقارن زيلينسكي هذه الحصيلة بتقديرات أوكرانية تفيد بمقتل ما بين19 ألف إلى 20 ألف جندي روسي.

وتفيد تقديرات غربية بمقتل عدة آلاف من الجنود الروس، لكن موسكو أشارت في الآونة الأخيرة إلى مقتل نحو 1350 جنديا في صفوفها.

واشنطن البنك المركزي صندوق النقد الدولى محافظ البنك المركزى الأوكرانيين أوكرانيا روسيا العملية العسكرية الروسية رئيس الوزراء الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

زوج يقتل حماه وزوجته أمام أطفالهما في رمضان| تفاصيل مأساوية

"أمي ماتت غضبانة عليا" .. اعترافات قاتل زوجته وحماه بالإسماعيلية

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

لا زيادة في الأسعار.. الحكومة تزف خبرا مفرحا للمواطنين بعد ارتفاع البنزين

بعد بلاغ خطف مواطن.. إخلاء سبيل طاقم عمل برنامج كريزي تاكسي

أشرف هلال: تتوقع زيادة أسعار الاجهزة الكهربائية مرة أخرى

موضوعات متعلقة

CNN: أمريكا تتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا حتى نهاية 2022

بعد قصفها محطة قطار لوزوفايا.. روسيا تتوعد أوكرانيا بتكثيف الضربات الصاروخية| فيديو

ترشيحاتنا

سورة الفاتحة شفاء من كل داء والرقية بها تنفع بـ3 شروط

شركة ألمانية تطور تكنولوجيا تحول السيارات الى صديقة للبيئة

هاني رمزي لـ صدي البلد: ردود الأفعال عن دوري فى "العائدون" فاقت توقعاتي

وفد أوكراني يزور واشنطن لحضور مائدة مستديرة يستضيفها البنك الدولي الخميس المقبل

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل من مايكروسوفت لملايين المستخدمين بالعالم.. واتساب يوسع خدماته بميزة جديدة

شرط إزالة أسباب المخالفة.. آليات التصالح مع مورد السلعة بقانون حماية المستهلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل مفاجئ.. عازف بيانو روسي يتحدى شرطة موسكو|فيديو

بعمر 85 عامًا.. أكبر لاعبة إسكواش في العالم تدربت على يد مصري

في عيد ميلاد يوسف منصور..عاني من التنمر ورفض العلاج بالكيماوي بعد إصابته بالسرطان

قريبا.. إقامة أعياد الميلاد وحفلات الزفاف داخل مترو أنفاق نويدا بالهند

فيديو

أبوس رجلك.. عالم أزهري: فان دام أعطى درسا لأحد الفنانين.. فيديو جراف

تفاصيل دعم البلد لمنظومة الخبز الحر الجديدة .. فيديو جراف

سبب حذف فان دام صوره مع رامز من حسابه الرسمي.. فيديو جراف

صدمة.. ماذا ينتج عن اصطدام نيزك بالأرض؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

مديحة عاشور

ياسر جلال نجم دراما رمضان 2022

محمود دياب

هذا هو حالهم الآن

نسرين حجاج

يوتيرن

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ