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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا يحذر العالم من لجوء روسيا إلى السلاح النووي

رئيس أوكرانيا يحذر
رئيس أوكرانيا يحذر العالم من لجوء روسيا إلى السلاح النووي

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي من احتمالية لجوء روسيا إلى استخدام السلاح النووي في بلاده.

وأكد زيلينسكي خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن العالم بأسره يجب أن "يشعر بالقلق" من خطر أن يلجأ نظيره الروسي فلاديمير بوتين لاستخدام سلاح نووي تكتيكي.

وتابع الرئيس الأوكراني "عندما يبدؤون في التحدث عن المعارك أو الأعداء أو الأسلحة النووية أو بعض القضايا الكيمياوية أو الأسلحة الكيمياوية.. يمكنهم القيام بذلك".

وأضاف "بالنسبة لهم، لا تعني لهم حياة الناس شيئًا، لهذا، يجب أن لا نخاف، ولكن كونوا مستعدين.. هذا ليس سؤالًا لأوكرانيا، وإنما للعالم كله، هذا ما أعتقده".

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" وليام بيرنز قال إنه لا يجب "الاستهانة بالتهديد الذي يمثله الاستخدام المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية" أو ذات قوة منخفضة من قبل الرئيس فلاديمير بوتين إذا "أصابه اليأس" في ظل إخفاقات جيشه.

وأوضح أن الوكالة "تراقب باهتمام شديد هذا الاحتمال، رغم أن الولايات المتحدة لم تر حتى الآن أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاتخاذ مثل هذه الخطوة".

وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، أعلنت روسيا وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى، ما أثار مخاوف عالمية من احتمالية استخدامها من قبل موسكو التي تمتلك الكثير من الأسلحة النووية التكتيكية.

مساعدات أمريكية لأوكرانيا

يأتي ذلك بينما تتوقع أوكرانيا تصعيدا كبيرا في الحرب خلال الأيام المقبلة، حيث تسعى قوات موسكو لتكثيف جهودها على شرق البلاد.

على جانب آخر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم 800 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا.

ووسع بايدن نطاق الأنظمة المقدمة لكييف لتشمل المدفعية الثقيلة قبيل هجوم روسي أوسع نطاقاً متوقع في شرق أوكرانيا.

وقال في بيان بعد اتصال هاتفي مع زيلينسكي إن الحزمة ستشمل أنظمة مدفعية وطلقات مدفعية وناقلات جند مدرعة وزوارق دفاع غير مأهولة.

وترفع الحزمة الجديدة إجمالي المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ بدء غزو القوات الروسية في فبراير، إلى أكثر من 2.5 مليار دولار.

كما أكد الرئيس الأمريكي انه وافق على تسليم كييف طائرات هليكوبتر إضافية. وأكد أن العتاد المقدم لأوكرانيا كان "حاسماً" خلال مواجهتها للغزو.

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