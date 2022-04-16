بتعلم ومش زعلان.. مجدي الجلاد: جسمي كله طعنات من اقرب الناس بالصحافة

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، "جسمي مليان طعنات من اقرب الاصدقاء لي في مجال الصحافة ومش زعلان لاني اتعلمت الكثير من ذلك".

وأكد الجلاد، خلال حواره في برنامج "ورا الشمس" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة "الشمس"،انا لما بدات عملي فى الصحافة تعلمت من أساتذة كثيرة من ضمنهم الأستاذ احمد بهاء الدين و محمود مراد و جميل اباجوري ومصطفي بدر هم تلك الاشخاص اللي اتعلمت على يديهم في بداية عملي في الصحافة.

وأكد، انا مازلت اتعلم من الحياة ودايما بتبنى مواهب الشباب ومؤمن بدوري تجاه المهنة، مؤكداً، ان اللي طعنوني كتير، وهم موجودين على الساحة حتى الآن وأسماء ليست كبيرة لأن زمن الأسماء الكبيرة انتهى ولكن هيرجع تاني لان مصر دايما ولادة.