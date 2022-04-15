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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدا وتستمر 72 ساعة

موجة شديدة الحرارة
موجة شديدة الحرارة

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من حالة الطقس غدا، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليكون بداية لموجة شديدة الحرارة متوقع أن تضرب البلاد خلال الأيام القادمة وتستمر لمدة 72 ساعة.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، فإن بداية الموجة شديدة الحرارة هو غدا السبت، ويكون بعد غدٍ الاحد، هو ذروة هذه الموجة، لتنتهي يوم الاثنين، وتعاود درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي من جديد مع منتصف الأسبوع.

موجة شديدة الحرارة

وتكون حالة الطقس، خلال فترة الموجة شديدة الحرارة، أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما تظل الأجواء خلال ساعات الليل، معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال فترة الموجة شديدة الحرارة والمتوقع أن تستمر 72 ساعة على البلاد، ذروتها الأحد المقبل، تشهد عدة مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة 

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال فترة الموجة شديدة الحرارة، والمتوقع أن تكون بدايتها غدا، السبت، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 30 لـ 38 درجة يوم الذروة 
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 28 لـ 38 درجة يوم الذروة.
جنوب سيناء تتراوح ما بين 28 لـ 38 درجة يوم الذروة.
شمال الصعيد تتراوح ما بين 35 لـ 40 درجة يوم الذروة.
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 38 لـ 42 درجة يوم الذروة.

ومن المتوقع، أن تعود درجات الحرارة من جديد، إلى الانخفاض التدريجي مع منتصف الأسبوع، وتحديدًا يوم الثلاثاء المقبل، ليعود الطقس مائل للحرارة وتكون العظمى على القاهرة 25 درجة وعلى الصعيد تسجل 37 درجة.

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