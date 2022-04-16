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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 16 -4- 2022 في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري

شهدت أسعار الأسماك والجمبرى والمأكولات البحرية استقرارا ، نظرا للتراجع على الطلب خلال الـ 10 أيام الأول  من شهر رمضان الكريم ، وتراوح سعر السمك البلطي 1 بين 32 و38 جنيها للكيلو خلال تعاملات اليوم، السبت 16 أبريل 2022، وفقا لآخر تحديث لـ سوق العبور.

وسجل البلطي 2 نحو 30 جنيها للكيلو، وتراوح سعر السمك البلطي الأسواني بين 20 و40 جنيها للكيلو، وفيليه السمك البلطي تراوح من 30 إلى 130 جنيها للكيلو.

ووصل سعر قشر البياض 120 جنيها للكيلو لـ أعلى سعر، والبياض أملس (بلدي) تراوح بين 80 و120 جنيها للكيلو، وقراميط - شيلان بـ 20 جنيها، والسمك الثعابين سجل 50 جنيها للكيلو.

سعر المكرونة السويسي

وسجل سعر المكرونة خليجي 45 جنيها، والمكرونة السويسي تراوحت بين 35 و65 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندراني من 35 إلى 55 جنيها، والمكرونة المجمدة بـ 30 جنيها للكيلو، والموسى تراوح بين 90 و150 جنيها للكيلو، والسبيط – كاليماري- سابيا تراوح بين 120 و180 جنيها للكيلو، والقرش من 30 إلى 50 جنيها.

وتراوح سعر سمك مرجان 1 بين 35 و45 جنيها، ومرجان 2 بين 22 و32 جنيها للكيلو، ومرجان مجمد من 19 إلى 25 جنيها، والبربون 1 من 40 إلى 50 جنيها، وبربون 2 بين 32 و38 جنيها، والبربون المجمد من 20 إلى 30 جنيها.

ووصل سعر الكابوريا بين 30 و130 جنيها، والحدادي بـ 20 جنيها، والدنيس بين 90 و150 جنيها، والجمبري الجامبو بين 400 و480 جنيها، والجمبري 1 بين 300 و380 جنيها، والجمبري بين 200 و280 جنيها.

وسجل سعر السمك البوري 1  من 45 إلى 55 جنيها، والبوري 2 بين 34 و44 جنيها، والشعور بين 30 و50 جنيها، وقار بين 90 و110 جنيهات، والقاروص من 90 إلى 110 جنيها، والسردين بين 20 و30 جنيها، والماكريل المجمد بين 25 و35 جنيها.

اسعار الاسماك والجمبري اليوم اسعار الاسماك سوق العبور المكرونة المأكولات البحرية

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