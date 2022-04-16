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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات..مسبار الأمل يلتقط الصورة الأقرب للمريخ

مسبار الامارات
مسبار الامارات

أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» عن رصد الكوكب الأحمر على ارتفاع 10 آلاف كم، بواسطة كاميرا الاستكشاف الرقمية، في صورة تعد الأقرب منذ وصوله إلى المدار في التاسع من فبراير 2021.

وأوضح المشروع في تغريدة على «تويتر»، أن مريم يوسف، محللة بيانات علمية، عملت على بيانات الصورة الملتقطة، من الموقع على دوائر العرض وخطوط الطول: 7.84°، 252.55°.

وأضاف أن توقيت الرصد كان في الخامس من مارس 2021، في الساعة: 10:19:38 - 10:20:09، ورقم المدار: 17، كما أن الفصل على المريخ: 12.72°، ووضعية التشغيل: XOS4، بينما كان ارتفاع مسبار الأمل: 10,251 كم 10,200 كم.

ونشر «مسبار الأمل» مؤخراً، عدداً من الصور للمريخ، على ارتفاعات متفاوتة من 20-28 ألف كم، خلال منتصف فصل الصيف في النصف الشمالي للمريخ؛ تظهر سحب غبار يميل لونها إلى البنّي، وأخرى تظهر عاصفة حلزونية في منتصف الصيف بالنصف الشمالي من المريخ.

وكان مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أعلن الأسبوع الماضي عن توفير 29 جيجابايت من الحزمة الثالثة من البيانات العلمية التي جمعها مسبار الأمل بين 1 سبتمبر و30 نوفمبر 2021، حيث تم توفيرها عــبر مركز المعلومات ضمن الموقـــع الإلكتروني للمشروع، تأكيداًعلى التزامه بنشر البيانات العلمية التي يجمعها المسبار.

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