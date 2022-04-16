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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجة الحرارة تتجاوز الـ39 درجة..الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

صدى البلد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إنه بداية من اليوم ستشهد البلاد ارتفاعا واضحا في درجات الحرارة، منوهة بأن موجة الطقس الحار ستستمر لمدة 72 ساعة.

 

وأضافت :" درجات الحرارة اليوم سترتفع عن الأمس بمعدل  درجات، لتصل إلى 30 درجة، ليصبح الطقس حار خلال فترة النهار، مائل للبرودة ليلا".

ونوهت بوجود نشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وسيكون مصحوبا بالأتربة والرمال، مشددة على أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر لمدة 72 ساعة.

وأوضحت أن ذروة الطقس الحار ستكون غدا الأحد، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية، نتيجة تاثرنا بمنخفض جوي خمسيني وكتل هوائية شديدة الحرارة.

واسترسلت: درجات الحرارة ستعود للانخفاض مرة أخرى بداية من الثلاثاء قادم، منوهة بأن حالة التقلبات الجوية مستمرة الفترة القادمة.


ووجهت حديثها للمواطنين، قائلة: لا ننخدع بارتفاع رجات الحرارة ونلتزم بالملابس الشتوية الخفيفة، خاصة خلال ساعات الليل..منوهة بأن التقلبات الجوية مستمرة لمدة شهرين تقريبا، لكوننا في فصل الربيع.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة موجة الطقس الحار اخبار التوك شو

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