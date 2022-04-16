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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نرفض تشويه المفاهيم الدينية لزيادة المشاهدة.. بيان قوي لـ"الأزهر"

صدى البلد

قال مركز الأزهر للفتوى إن الضَّمائر اليقظة تدفع أصحابها نحو الإبداع المُستنير الواعي الذي يبني الأُمم، ويُحسِّن الأخلاق، ويُحقِّق أمن واستقرار المُجتمعات،ولا يصنع الصّراعات .

الأزهر للفتوى: تجديد الفكر الإسلامي حِرفة دقيقة يُحسنها العلماء الراسخون.. تشويه المفاهيم الدينية والأخلاقية للجدل والشهرة أنانية ونفعية بغيضة.. الدعوة الى الأفكار الغربية فكر خبيث يستبيح الانحرافات

زيادة الشُّهرة والمُشاهدات

وأكد مركز الأزهر أن تشويه المفاهيم الدِّينية، والقِيم الأخلاقية، بهدف إثارة الجَدَل، وزيادة الشُّهرة والمُشاهدات؛ أنانيَّة ونفعيَّة بغيضة، تعود آثارها السَّلبية على استقامة المُجتمع، وانضباطه، وسَلامه، ولا عِلم فيها  ولا فنّ.

وأضاف أن تعمُّد تقديم عالِم الدّين الإسلامي بعمامته الأزهرية البيضاء في صورة الجاهل، الإمّعة، معدوم المروءة، دنيء النفس، عَيِيّ اللسان -في بعض الأعمال الفنيّة-؛ تنمُّرٌ مُستنكَر، وتشويه مقصود مرفوض، لا ينال من العلماء بقدر ما ينال من مُنتقصيهم، ولا يتناسب وتوقير شعب مصر العظيم لعلماء الدِّين ورجاله.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديوجراف التالي:

مركز الأزهر للفتوى زيادة الش هرة والم شاهدات تشويه المفاهيم الد ينية والق يم الأخلاقية إثارة الج د ل الأزهرية لعلماء الد ين

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