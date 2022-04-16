نهال طايل : الصدقة بمثابة برهان على الإيمان | فيديو

قالت الإعلامية " نهال طايل " ، إن الصدقة بمثابة برهان على الإيمان ، وبرهان على الطيبة ، والأصل الطيب ، وأن الانسان ليس كل همه جمع المال فقط .

وأضافت الإعلامية " نهال طايل " ، خلال برنامج " أحنا لبعض " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الصدقة دليل على أن الإنسان لين ، متابعة : " بنلاقي واحد حاله على الاد بس بينجح بامتياز في امتحان الصدقة وربنا بيستره مش بيفضحة " .

وفي تصريحات سابقة ، قالت الإعلامية نهال طايل، إنه عندما يتقابل الناس مع بعضهم البعض، أحيانا يقول أحد جملة معينة ولا نقف عندها، معقبة: "دائما ما ندعي لأنفسنا بالبركة فى العمر وعندما نرى الشخص نقول له أنت كبرت كدا ليه ويبقي عمره 40 نديله 50".