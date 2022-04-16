التفوق لـ الأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي قبل مباراة الليلة

يستضيف فريق الأهلي نظيره الرجاء المغربي، اليوم السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستهدف الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تحقيق فوزا عريضا على الرجاء المغربي في مباراة الليلة، ووضع قدم في نصف نهائي دوري الأبطال.

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء المغربي:

التقى الأهلي والرجاء المغربي في 9 مباريات سابقة، منهم مباراتين في البطولة العربية وكأس النخبة العربية، فاز بهما المارد الأحمر.

وتقابل الرجاء والأهلي 6 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، فاز الرجاء في مواجهتين مقابل فوز وحيد للأهلي، بينما كان التعادل حاضرا في 3 مواجهات.

آخر مباراة جمعت الأهلي والرجاء المغربي كانت في كأس السوبر الإفريقي في شهر ديسمبر الماضي، وفاز الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

أحرز الأهلي 13 هدفا في شباك الرجاء، بينما سجل الفريق المغربي 10 أهداف في مرمى المارد الأحمر.

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا جاءت كالتالي:

الأهلي - الرجاء المغربي

وفاق سطيف - الترجي

شباب بلوزداد - الوداد المغربي

بترو أتلتيكو - صن داونز

قرعة الدور نصف النهائي

الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي - الفائز من مباراة وفاق سطيف والترجي

المتأهل من مباراة بترو أتلتيكو وصن داونز - الفائز من شباب بلوزداد والوداد المغربي

ويحتل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، بينما يتواجد الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني بـ 5 ألقاب لكل فريق، ويأتي الترجي في المركز الثالث بـ 4 ألقاب.