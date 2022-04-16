تفاؤل في قطاع المقاولات عقب توجيهات الحكومة بتحديد أسعار عادلة للحديد والأسمنت

أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري ، باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، باجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع مصنعي الحديد والأسمنت لتحديد أسعار عادلة للحديد والأسمنت بعد الارتفاعات الكبيرة التي حدثت مؤخرا.

وأكد المهندس داكر عبد اللاه ، أن الزيادة المبالغة في أسعار مواد البناء ، أدت إلى تباطؤ معدلات العمل بالمشروعات العقارية وغيرها، وتراجع أيضا معدل المبيعات في ظل ارتفاع أسعار العقارات نتيجة لارتفاع تكلفة مواد البناء.

وتوقع داكر عبد اللاه، أنه نتيجة لجهود الحكومة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحديد أسعار عادلة للمنتجات من الحديد والأسمنت ستتراجع الأسعار تدريجيا مما يساهم في تراجع بسيط في أسعار بيع الوحدات العقارية مقارنة بالاسعار الحالية ، وكذلك عودة النشاط العقاري وحركة البناء والعمران بوتيرة جيدة من جديد، بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان الكريم وعيد الفطر .

وحذر المهندس داكر، من إحداث حالة من التعطيش في سوق مواد البناء خاصة أن هناك البعض يدعي عدم توافر الكميات المطلوبة من المنتجات نتيجة لعدم توافر مدخلات الانتاج اللازمة للصناعة .

وأكد أنه على جانب آخر انتشرت مؤخرا ظاهرة السماسرة والوسطاء بسوق مواد البناء وادعائهم بتوفير اي كميات حديد أو اسمنت مطلوبة من اي شركة ويقومون بالتواصل مع المطورين العقاريين والمقاولين لتوفير احتياجاتهم من مواد البناء بهدف زيادة الطلب على منتجات الحديد والاسمنت و البيع بالاسعار مرتفعة كما هي كنوع من عدم الالتزام من البعض بالبيع بأسعار عادلة .

وناشد المهندس داكر عبد اللاه، بتدخل الأجهزة الرقابية وخاصة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاعداد بيان ومعلومات مدققة عن انتاج كل مصنع من الحديد والاسمنت وحجم مبيعاته لتحديد مدى ما اذا كان المصنع يعمل بكامل طاقته او يقوم بالتصنيع والتخزين لاحداث نوع من زيادة الطلب على المنتج وبيعه بأسعار مبالغ فيها.

وأكد المهندس داكر عبد اللاه، أن المصنعين والتجار محبين لبلدهم ويريدون مساندة بلدهم واقتصادهم ولكن المشكلة في بعض الاشخاص والحلقات الوسيطة في المنظومة .