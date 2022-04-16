التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة توتنهام وبرايتون، التي تقام على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 33، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سيطر فريق توتنهام على مجريات المباراة بنسبة 51 %، وسدد تسديدة واحدة جاءت خارج القائمين والعارضة.

على الجانب الآخر، كان فريق برايتون الأكثر خطورة خلال النصف الأول من المباراة، حيث سدد 5 تصويبات منهم تسديدتين على مرمى السبيرز.

وبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : هوجو لوريس

خط الدفاع : بن دافيز - أريك داير - كريستيان روميرو.

خط الوسط : إيمرسون - بينتانكور - هوبيرج - ريجيلون.

خط الهجوم : كولوسيفسكي - سون هيونج مين - هاري كين.

ويحتل توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الـ 11 بـ 37 نقطة.