تداول 7378 طن بضائع و401 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر، اليوم تداول 7378طن بضائع عامة ومتنوعة و ٤٠١ شاحنة و ١٩ سيارة ملاكي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول و مغادرة ٧ سفينة خلال اليوم.

فسجلت الهيئة بموانيها وصول ٣ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٤ سفن بضائع عامة ومتنوعة ، واجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة ١٢ سفن ، ومن المنتظر دخول ٣ سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول ٥٢٨٢ طن بضائع عامة ومتنوعة و ٣١١ شاحنة و 2 ملاكي .

كما بلغت حركة الواردات تداول ٢٠٩٦ طن بضائع عامة ومتنوعة ٢٧٦ شاحنة و ١٧ ملاكي.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة، أمل ٩٩ شاحنة محملة ١٧٧٩ طن بضائع عامة ومتنوعة و 17 ملاكي وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس ١٠٧ شاحنة بحمولة ٢٤٦٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و 2 ملاكي والسفينة الحرية ٦٤ شاحنة بحمولة ١٤٦٥ طن بضائع عامة ومتنوعة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال ٢٥ شاحنة بحمولة ١٩٦ طن بضائع عامة و ١٢١ طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و ٤٨ شاحنة فارغة وتصدير ٥٨ شاحنة بحمولة ١٣٥٧ طن بضائع عامة.

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر ٥٨٧ راكب بموانيها .