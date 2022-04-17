فيديوجراف.. بعد شائعة وفاة والدتها .. ابنة صفاء ابو السعود تظهر بالحجاب

تصدرت اصيل ابنة الاعلامية صفاء ابو السعود محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان ظهرت على حسابها الشخصي فيسبوك في صورة نادرة وبعد غياب دام 5 سنوات .

ظهور اصيل ابنة صفاء ابو السعود

فاجأت اصيل ابنة الاعلامية صفاء السعود متابعيها على الفيسبوك بنشر صورة حديثه لها اثناء ارتداؤها الحجاب وذلك بعد غياب عن الانظار 5 سنوات اي منذ حفل زفافها في مارس 2017 .

شائعة وفاة صفاء ابو السعود

أكدت الفنانة صفاء أبو السعود، أنها بخير ولا صحة لما تردد حول وفاتها خلال الساعات الماضية.

وقالت صفاء أبو السعود، إنها انزعجت كثيرًا بعد انتشار شائعة وفاتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفوجئت بكم كبير من الاتصالات للاطمئنان عليها، مشددة على أنه أمر مزعج جدًا ومجهول المصدر انتشار مثل هذه الشائعات في الفترة الأخيرة

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.