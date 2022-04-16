إطعام الرمضانية .. السعودية تدعم بنجلاديش بسلال غذائية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2.000 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا بمقاطعة شيتاغونغ بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 10.000 فرد.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

مبادرة إطعام الرمضانية تستهدف 19 دولة، حيث سيوزع 156.993 سلة غذائية تزن 8.430 طنًا، يستفيد منها 901.463 فردًا، و ذلك في إطار مساعي المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمد يد العون للمحتاجين في النيجر وتوفير الأغذية الأساسية للصائمين خلال شهر رمضان المبارك