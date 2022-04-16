ألبس يا جلجل.. شاهد| أيتن عامر وأكرم حسني من كواليس "مكتوب عليا"

شاركت الفنانة آيتن عامر، صورا من كواليس الحلقة الـ 15 من مسلسل “مكتوب عليا” الذي يعرض في السباق الرمضاني 2022 على شاشة dmc.

وكتبت أيتن عامر على انستجرام: “ألبس عشان خارجين يا سي جلجل😂”.



الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.